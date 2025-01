Pelo menos 15 pessoas morreram no ataque com uma picape na cidade de Nova Orleans, afirmou nesta quarta-feira (1º) o FBI, ao atualizar o número anterior de 10 falecidos durante as comemorações do Ano Novo.

Um funcionário do FBI confirmou o novo saldo de mortos, citando dados do escritório de medicina legal, em contato telefônico com a AFP.

