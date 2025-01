Suspeito de ataque em Nova Orleans nasceu nos EUA e serviu no Exército

A Universidade Estadual da Geórgia confirmou que um ex-aluno chamado Shamsud Din Jabbar frequentou a instituição de 2015 a 2017 e obteve uma licenciatura em informática.

No vídeo de Jabbar no YouTube ? visto pela AFP, mas posteriormente removido pelos moderadores ?, ele afirmava ter servido no Exército americano por uma década. Ele dizia que, com essa experiência, "aprendeu o significado de um grande serviço e o que significa ser receptivo e levar tudo a sério, colocando os pontos nos is".

Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no ataque, supostamente cometido por Jabbar. As autoridades afirmam que ele colidiu com o veículo, abriu fogo e foi morto em uma troca de tiros com a polícia.

