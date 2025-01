Suspeito de ataque em Nova Orleans serviu por 10 anos no exército dos EUA

O suspeito do atentado em Nova Orleans, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, um cidadão americano de 42 anos, é um corretor de imóveis do Texas que passou 10 anos trabalhando como especialista em TI no exército.

Em um vídeo publicado no YouTube há quatro anos, Jabbar ? falando com um sotaque típico do sul dos Estados Unidos ? vangloriava-se de suas habilidades como "negociador" enquanto promovia seus serviços de gestão imobiliária para potenciais clientes.

De acordo com antecedentes criminais divulgados pelo New York Times, Jabbar foi acusado de dois delitos menores: um em 2002 por roubo e outro em 2005 por dirigir com uma licença inválida.