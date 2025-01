Trump planeja comparecer ao funeral do ex-presidente Jimmy Carter

Questionado se falou com algum membro da família de Carter, o republicano respondeu que "preferiria não dizer".

Carter, que foi presidente de 1977 a 1981, votou pelo correio nas eleições presidenciais de 2024.

Membros da família disseram que ele planejava votar na vice-presidente Kamala Harris, uma democrata, como ele.

O funeral de Estado em homenagem ao ex-presidente Carter terá início no sábado no seu estado natal, a Geórgia, e terminará em 9 de janeiro na Catedral Nacional de Washington, onde Trump deverá estar presente juntamente com outros políticos.

