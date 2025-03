Ataques do ELN deixam um soldado morto e 7 feridos na Colômbia

Os ataques aconteceram um dia depois da visita do presidente Gustavo Petro (esquerda) à região para apresentar um plano de "transformação do território" que inclui investimentos em educação, saúde e infraestrutura na região da Colômbia com maior concentração de plantações de droga, segundo a ONU.

Desde meados de janeiro, o ELN realiza uma investida violenta no Catatumbo que deixa pelo menos 76 mortos e 55 mil deslocados, segundo números oficiais.

O ambicioso plano governamental para a região chega em meio a um estado de "comoção interna" vigente desde janeiro e contempla um investimento de 2,7 trilhões de pesos (R$ 3,8 bilhões) com o objetivo de erradicar 25.000 hectares de plantações de coca.

"Vamos no caminho rumo à paz", disse Petro em uma breve declaração à imprensa na quinta-feira, no município de Tibú.

A Colômbia atravessa sua mais grave onda de violência na última década, com focos distintos no nordeste e no sudoeste do país.

A escalada coloca em xeque a aposta do governo de conseguir o desarmamento de todos os grupos armados para desativar um conflito interno de seis décadas.