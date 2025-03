Ataques racistas a time sub-20 do Palmeiras no Paraguai causam indignação no Brasil

As ofensas racistas feitas contra jogadores da base do Palmeiras em Assunção, no Paraguai, causaram indignação no Brasil e levaram o clube paulista e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedirem, nesta sexta-feira (7), a expulsão do paraguaio Cerro Porteño da Copa Libertadores Sub-20.

O capitão do Palmeiras Sub-20, Luighi, caiu em prantos após o jogo de quinta-feira, no qual sua equipe derrotou o time paraguaio por 3 a 0.

"Até quando vamos passar por isso? [...] O que fizeram comigo é crime", afirmou o atacante de 18 anos na entrevista após a partida.