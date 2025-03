Cinco detentos foram encontrados mortos na prisão do porto equatoriano de Guayaquil

Cinco presos foram encontrados mortos na sexta-feira (7) na principal prisão do porto de Guayaquil, no sudoeste do Equador, onde confrontos entre gangues de traficantes ocorreram no dia anterior, deixando 22 mortos, informou a agência penitenciária estatal (SNAI).

"Durante as verificações de segurança, foram encontradas cinco pessoas privadas de liberdade e sem sinais vitais" na Penitenciária do Litoral, informou o SNAI.

Este presídio tem sido palco dos piores massacres entre presos integrantes de organizações do narcotráfico que disputam o poder, com quase 500 mortos desde 2021.