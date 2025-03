Presidente interino sírio pede a insurgentes alauítas que se rendam

O presidente interino sírio, Ahmed al Sharaa, pediu nesta sexta-feira (7) que os insurgentes alauítas do noroeste do país se rendam "antes que seja tarde demais", enquanto uma ONG relatou que as forças de segurança executaram 162 civis dessa minoria na região.

"Deponham as armas e rendam-se antes que seja tarde demais", instou al Sharaa, que liderou a coalizão islamista que derrubou, em 8 de dezembro, o ex-presidente Bashar al Assad, pertencente a essa minoria muçulmana.

"Continuaremos trabalhando para que o monopólio das armas esteja nas mãos do Estado e para que não haja mais armas sem regulamentação", acrescentou em um discurso transmitido pelo canal no Telegram da presidência síria.