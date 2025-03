Trens voltam a circular na maior estação de Paris após descoberta de bomba da 2ª Guerra

Também confirmou que a circulação será retomada com normalidade na manhã de sábado. "Foram acrescidos dois trens adicionais" ao plano inicial de transporte de sábado, acrescentou a empresa ferroviária franco-britânica, que explora o serviço de trens entre Paris, Londres, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos.

A 'Gare du Nord' é uma das estações mais movimentadas da Europa, com mais de 226 milhões de passageiros em 2023, e a mais movimentada da França, com quase 700 mil passageiros diários, segundo a empresa SNCF.

O Eurostar foi desviado para iniciar a viagem em Marne-la-Vallée, a leste de Paris.

Vários trens com destino a Lille, Dunquerque e Valenciennes, no norte da França, também foram desviados, para a estação de Lyon, no sul da capital.

O artefato "não detonado" foi encontrado na madrugada desta sexta-feira durante obras de manutenção a 2,5 quilômetros da 'Gare du Nord' "no meio dos trilhos", segundo a SNCF.

O dispositivo foi identificado como um "obus da Segunda Guerra Mundial" que, segundo uma fonte que acompanhou a operação, pesava "500 quilos".