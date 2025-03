Dissidentes das Farc sequestram militares e policiais na Colômbia

"Esses atos constituem crimes de guerra que violam o direito internacional humanitário e os direitos humanos ao deslocar, confinar, isolar e assustar a população civil", disse o ministério.

O Ministério Público investiga o ocorrido e "avança na identificação" dos responsáveis por diversos "crimes graves, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão", segundo o boletim.

Uma reunião será realizada no sábado em Popayán, capital do Cauca, com membros do governo e da comunidade para avaliar a situação.

Os dissidentes "não apenas recrutam menores à força, mas também instrumentalizam e coagem a população civil para expulsar a Força Pública e impedir que as instituições estatais forneçam acesso à saúde, educação, trabalho e oportunidades para a transformação do território", acrescentou o ministério.

A Colômbia vivencia sua onda de violência mais grave da última década, com diferentes surtos no nordeste e sudoeste do país. A escalada ameaça a tentativa do governo de desarmar todos os grupos armados do país para desativar um conflito interno de seis décadas.

