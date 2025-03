Equador oferece indulto preventivo a policiais e militares em guerra contra o crime

No poder desde 2023 e buscando a reeleição, Noboa acrescentou que o governo precisa que as forças de segurança "atuem com determinação e sem temor a represálias".

"Defendam o país, eu defendo vocês", enfatizou o mandatário, que em fevereiro foi o mais votado no primeiro turno da eleição presidencial, e disputará o segundo com Luisa González (esquerda) em 13 de abril.

Noboa anunciou a proteção para policiais e militares após a violência registrada na quinta-feira em Nueva Prosperina, no noroeste de Guayaquil, onde vigora um estado de exceção há dois meses e cujos portos estratégicos, às margens do Pacífico, são os mais utilizados do país para o envio de cocaína para Estados Unidos e Europa.

O anúncio de Noboa também acontece depois de um suposto caso de violação dos direitos humanos em dezembro, quando quatro menores foram capturados por militares em Guayaquil e seus corpos depois apareceram queimados perto de uma base da Força Aérea nos arredores.

Dezesseis militares foram detidos por esse crime.

- Megaoperação de segurança -

"Temos 22 pessoas [...] mortas e seis feridas", disse nesta sexta-feira aos jornalistas o general Pablo Dávila, chefe de polícia de Guayaquil. Também reportou 14 detidos, entre eles dois menores.