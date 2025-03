EUA realizam primeira execução por fuzilamento em 15 anos

Autoridades da Carolina do Sul haviam definido há um mês a data da execução de Sigmon. A lei estadual determina a cadeira elétrica como método de execução padrão, mas concede ao condenado a opção de morrer por fuzilamento ou injeção letal.

Os outros três réus executados desde setembro na Carolina do Sul (após uma pausa de mais de 13 anos) optaram pela injeção letal, mas Sigmon escolheu o fuzilamento por desespero, disseram seus advogados.

Gerald King denunciou o que chamou de "escolha impossível" entre "a cadeira elétrica arcaica da Carolina do Sul, que o queimaria vivo" e "alternativas igualmente monstruosas".

O Departamento Correcional do estado anunciou oficialmente, em 2022, que sua câmara de execução estaria preparada para acomodar um pelotão de fuzilamento. Conta com uma cadeira posicionada longe da cadeira elétrica, que não pode ser movimentada, e um vidro à prova de balas instalado para proteger as testemunhas.

Essa foi a quarta execução por fuzilamento nos Estados Unidos em 65 anos, segundo King. A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos.

