Ex-cirurgião julgado na França por centenas de estupros admite que abusava dos amigos dos filhos

O ex-cirurgião francês Joël Le Scouarnec, acusado de estuprar 299 pacientes, muitos deles menores de 15 anos, admitiu nesta sexta-feira (7) perante o tribunal que abusava dos amigos dos filhos que visitavam sua casa.

O médico aposentado, de 74 anos, está sendo julgado no tribunal penal de Vannes, no oeste da França, em um dos maiores casos de abuso sexual infantil da história do país.

Ele é acusado de agredir ou violar 299 pacientes, muitos deles quando estavam sob anestesia ou acordando depois de procedimentos cirúrgicos, nos hospitais onde trabalhou entre 1989 e 2014.