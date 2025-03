Filho do líder do cartel mexicano CJNG é condenado à prisão perpétua nos EUA

Em 2015, "El Menchito" ordenou que seus subordinados derrubassem um helicóptero das forças armadas mexicanas, que transportava 18 soldados e policiais. Pelo menos nove pessoas a bordo morreram.

Menos de dois meses após esse ataque, ele foi capturado pelas autoridades mexicanas. Quando foi cercado por soldados e policiais, empunhou um fuzil de assalto e um lança-granadas, exigindo ser libertado por ser membro do CJNG.

Segundo documentos judiciais e provas apresentadas no tribunal, entre 2007 e 2017, "El Menchito" liderou uma organização de tráfico de drogas, atuando como "segundo no comando".

O herdeiro do cartel, cuja base fica no estado de Jalisco (centro-oeste do México), pretendia construir "um império" com o fentanil, um opioide sintético responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose a cada ano nos Estados Unidos, país onde nasceu e para onde foi extraditado em 2020.

- Herdeiro de "El Mencho" -

O condenado é filho de um dos chefões mais procurados pelos governos dos EUA e do México: Nemesio Rubén Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do CJNG, um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".