Gene Hackman morreu de causas naturais uma semana após a esposa

O ator americano Gene Hackman morreu por problemas cardíacos cerca de uma semana depois que sua esposa, Betsy Arakawa, faleceu por causa da síndrome pulmonar por hantavírus, transmitido por roedores, disseram as autoridades nesta sexta-feira (7).

Os corpos de Hackman, de 95 anos, e Arakawa, de 65, foram encontrados sem vida no fim de fevereiro em sua casa no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos. O vencedor do Oscar foi encontrado em um quarto, enquanto a esposa estava no banheiro, cercada por comprimidos.

Um dos três cães do casal também foi encontrado morto quando as autoridades entraram na residência, alertadas por uma ligação telefônica.