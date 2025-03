Halys vence Carreño Busta e vai enfrentar Alcaraz em Indian Wells

Numa partida que havia sido interrompida na quinta-feira (7) pela chuva, o francês Quentin Halys derrotou nesta sexta-feira o espanhol Pablo Carreño Busta na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, e vai enfrentar o atual campeão, Carlos Alcaraz.

Halys, 59º colocado do ranking da ATP, retomou o jogo com vantagem de um set contra Carreño (112º) e finalizou a partida com parciais de 6-3 e 6-4.

O francês, semifinalista em fevereiro do torneio ATP 500 de Dubai, será no sábado o primeiro adversário do espanhol Alcaraz, que busca o terceiro título consecutivo no deserto californiano.