Monaco deixa escapar dois pontos na visita ao Toulouse (1-1)

O Monaco deixou escapar dois pontos preciosos ao sofrer um gol de empate no final da partida em que visitou o Toulouse (1-1), na noite desta sexta-feira (7), na abertura da 25ª rodada da Ligue 1.

O time comandado pelo técnico Adi Hütter continua em quarto lugar (44 pontos), mas na luta pelo pódio, o Nice (3º, 46 pontos), que recebe o Lyon no domingo no encerramento da rodada, pode se distanciar, assim como o Olympique de Marselha (2º, 49 pontos), que recebe o Lens no sábado.

O Toulouse, que segue na 8ª colocação, sofreu muito diante dos monegascos. Após uma recuperação de bola de Maghnès Akliouche, o Monaco abriu o placar graças a Takumi Minamino, à beira do impedimento, recuperando um cruzamento muito bom de Mika Biereth (17').