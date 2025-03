Palmeiras pede expulsão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20 por racismo

O Palmeiras pediu nesta sexta-feira (7) a expulsão do Cerro Porteño da Copa Libertadores Sub-20 devido às ofensas racistas sofridas por sua equipe da base durante a visita a Assunção e que causaram indignação.

O capitão do time Sub-20 do 'Verdão', Luighi, desatou a chorar após o jogo de quinta-feira, no qual a sua equipe derrotou o 'Ciclón' paraguaio por 3 a 0.

"Até quando é que vai passar isso? (...) O que fizeram comigo foi um crime (...)", afirmou o atacante de 18 anos, em meio às lágrimas, nas suas declarações pós-jogo, amplamente divulgadas nesta sexta-feira pela mídia.