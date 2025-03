Panamá vai fechar abrigos, após queda do número de migrantes

Nos últimos três anos, mais de 1 milhão de pessoas, a maioria venezuelanos, cruzaram a floresta em sua travessia para o norte. Diante dessa chegada em massa, o governo panamenho montou acampamentos para oferecer serviços básicos aos migrantes, com o apoio de órgãos internacionais.

O fluxo migratório para o norte despencou. Em 2025, entraram no Panamá por Darién 2.600 pessoas, contra 72.000 no mesmo período do ano anterior.

Segundo Ábrego, ficará aberto o abrigo de San Vicente, em Metetí, com capacidade para 300 pessoas, para "qualquer eventualidade, tanto no fluxo do sul para o norte quanto do norte para o sul".

O ministro informou que os migrantes que chegam agora ao Panamá são asiáticos e africanos, e não sul-americanos ou caribenhos, como acontecia antes.

jjr/fj/db/lb

© Agence France-Presse