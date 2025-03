Partido Liberal vota para substituir Trudeau como primeiro-ministro

Quatro candidatos vão disputar a liderança liberal, mas apenas dois têm chances reais: Mark Carney, 59, o favorito, e Chrystia Freeland, 56. Carney comandou o Banco do Canadá e foi o primeiro não britânico a atuar como governador do Banco da Inglaterra, enquanto Chrystia foi ministra das Finanças de Trudeau, com quem rompeu em dezembro, devido a divergências no enfrentamento da crise com Trump, o que precipitou a demissão do premiê

Os dois candidatos vão concentrar a campanha em Trump. "O Canadá enfrenta uma das crises mais sérias da nossa história. Sei como conduzir crises e como construir economias fortes", afirmou Carney, durante um debate sobre liderança.

Chrystia advertiu que Trump "representa o desafio mais grave" ao Canadá "desde a Segunda Guerra Mundial", e destacou sua experiência, por ter negociado diretamente com o primeiro governo Trump (2017-2021).

Transferência de poder

O novo líder do partido será anunciado no próximo domingo. Cerca de 400 mil pessoas se registraram para votar.

Trudeau não anunciou uma data para entregar o poder, e disse que vai trabalhar no cronograma da transição com o novo líder liberal. A data das eleições gerais não está clara.