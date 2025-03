Petróleo sobe diante de possíveis sanções e uma alta técnica

Esta subida técnica poderia ser de curto prazo, enquanto o "panorama geral tende sobretudo a uma dinâmica de baixa", estimou o especialista ao considerar possível que o barril do Brent volte a superar o limite simbólico dos 70 dólares a partir de segunda-feira.

Nesta sexta-feira, os preços do petróleo também se beneficiaram das declarações do dia anterior do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Bessent disse que seu país não hesitará em "ir fundo" ao referir-se a possíveis sanções contra a energia russa se isso permitir um cessar-fogo na guerra na Ucrânia, destacaram Helge André Martinsen e Tobias Ingebrigtsen, do DNB.

As sanções dos Estados Unidos sobre o petróleo russo foram aplicadas desde janeiro pelo ex-presidente Joe Biden, antes de sua saída da Casa Branca. Elas contribuem para que os preços do petróleo estejam mais altos e limitam as exportações de energia de Moscou.

Bessent também confirmou que "a estratégia de 'máxima pressão' contra o Irã continuará", de acordo com as especificações dadas por Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

O Irã é um dos dez maiores produtores mundiais de petróleo e as sanções contra o país são um fator considerável para a alta dos preços no mercado.