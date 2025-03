Trump abre as portas da Casa Branca para as criptomoedas

Além da reunião desta sexta-feira, o governo Trump deu outros passos para eliminar os obstáculos regulatórios, como nomear Paul Atkins, defensor desse novo tipo de ativo financeiro, para dirigir a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Sob a sua liderança, a SEC retirou processos contra grandes nomes do setor, como as plataformas Coinbase e Kraken, movidos durante o mandato do presidente Joe Biden, um forte crítico das moedas digitais.

Sacks disse que o governo anterior tratou essa indústria "como criminosos" e iniciou investigações quando não havia regras claras. "Nunca imaginamos que nos atacariam como fizeram em nosso próprio quintal", disse Cameron Winklevoss.

Criptomoeda mais negociada no mundo, o bitcoin é promovido por seus defensores como um substituto do ouro ou uma proteção contra a desvalorização da moeda e a instabilidade política. Já seus criticos afirmam que o ativo funciona principalmente como um investimento especulativo de uso duvidoso no mundo real, que pode deixar os contribuintes expostos se o mercado cair.

