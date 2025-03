Trump ameaça Rússia com sanções e tarifas caso não pare de atacar a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos ameaçou a Rússia, nesta sexta-feira (7), com sanções e tarifas se o país continuar rejeitando a paz e "atingindo" a Ucrânia, embora tenha dito que é "mais fácil" lidar com Moscou do que com Kiev.

"Considerando que a Rússia está atingindo intensamente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras em grande escala e tarifas à Rússia até que seja alcançado o Cessar-Fogo e um ACORDO DE PAZ DEFINITIVO", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Um pouco mais tarde, assegurou, no entanto, que considera "francamente mais difícil lidar com a Ucrânia" e que "pode ser mais fácil lidar com a Rússia".