Trump nega suposto enfrentamento entre Elon Musk e Marco Rubio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta sexta-feira (7) que seu assessor Elon Musk e o chefe da diplomacia Marco Rubio tivessem discutido durante uma reunião na Casa Branca.

Segundo o jornal New York Times, Musk discutiu com Rubio e, em separado, com o secretário de Transporte Sean Duffy, durante uma reunião de gabinete presidida por Trump na quinta-feira.

Musk é o rosto visível da comissão de eficiência governamental (DOGE, na sigla em inglês), encarregada de cortar gastos e funcionários, o que parece ter provocado tensões.