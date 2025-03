Trump propõe ao Irã negociações sobre programa nuclear

No entanto, a missão do Irã na ONU informou que não recebeu uma carta do presidente Trump, mas que a mensagem poderia ter sido transmitida por outra via.

"Espero que possamos ter um acordo de paz", insistiu Trump em declarações aos jornalistas na Casa Branca. "Estamos nos momentos finais" do programa nuclear iraniano, acrescentou.

"Prefiro ver um acordo de paz do que o outro", disse ao se referir à sua ameaça de uma ação militar. "Mas o outro resolverá o problema".

Desde que voltou ao poder em 20 de janeiro, o presidente republicano se mostrou favorável a negociar com o Irã sobre o programa nuclear do país.

Mas, ao mesmo tempo, reforçou as sanções contra Teerã, mirando a venda de petróleo. Além disso, aplicou a política de "pressão máxima", como fez durante o primeiro mandato (2017-2021), com o objetivo de enfraquecer a economia e reduzir a influência internacional do Irã.

Em uma entrevista à AFP nesta sexta-feira, antes do anúncio de Trump, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reiterou que seu país não retomará as negociações com Washington nessas condições.