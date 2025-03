Vidal e Alexis Sánchez encabeçam lista de convocados do Chile para enfrentar Paraguai e Equador

Com eles, Gareca busca manter viva as chances do Chile de pelo menos se classificar para a repescagem após uma campanha medíocre.

Com nove pontos em doze rodadas disputadas (de 18), 'La Roja' está na penúltima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, que a Argentina lidera com 25 pontos e que dão seis vagas diretas à Copa do Mundo e uma para a repescagem.

Entre as novidades do elenco está o atacante argentino recém-naturalizado chileno Fernando Zampedri, com quem Gareca busca amenizar a seca de gols de 'La Roja'.

O atacante da Universidad Católica foi o artilheiro do campeonato chileno entre 2020 e 2024.

Lista de convocados do Chile para as duas próximas rodadas das Elimionatórias Sul-Americanas:

Goleiros: Bryan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City, WAL), Gabriel Castellón (Universidad de Chile).