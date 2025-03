Zverev é eliminado em sua estreia em Indian Wells

O tenista número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev, vice-campeão do Aberto da Austrália, foi eliminado em sua estreia na segunda rodada do Masters 1000, em Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (7).

Zverev, cabeça de chave N.1 no torneio na ausência do número 1 do mundo Jannik Sinner, foi eliminado pelo holandês Tallon Griekspoor (43º do ranking da ATP) por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4) após mais de três horas de jogo.

