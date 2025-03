Ativistas pró-palestinos vandalizam complexo de golfe de Trump na Escócia

Um grupo de ativistas pró-palestinos pintou, na noite de sexta-feira (7), a frase "Gaza não está à venda" em letras maiúsculas e em inglês no gramado do prestigiado complexo de golfe Turnberry do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Escócia.

Os ativistas também removeram torrões de terra e pintaram a casa do resort de luxo com tinta vermelha.

A Ação Palestina "rejeita que Donald Trump trate Gaza como se fosse sua propriedade para fazer o que quiser", disse um porta-voz do grupo em um comunicado.