Papa Francisco mostra 'boa resposta a tratamento'

"Fui ao Vaticano e senti isso sem a presença dele. Um silêncio no coração como quando você vai à casa do seu pai, da sua mãe, e ele não está lá. Estamos todos rezando", disse à AFP Maria Julieta Márquez García, uma fiel do México.

Uma dúzia de membros da equipe italiana de proteção civil, que participa do Jubileu do Mundo dos Voluntários, também chegaram aos portões do Gemelli. O evento deve atrair cerca de 25.000 peregrinos a Roma no fim de semana, de acordo com o Vaticano.

A missa programada para o domingo será presidida pelo cardeal tcheco Michael Czerny e o primeiro papa latino-americano enviará novamente uma mensagem escrita por ocasião do tradicional Angelus, de acordo com a assessoria de imprensa do Vaticano.

A oração dominical do Angelus é um dos momentos tradicionais de encontro entre os fiéis e o papa, que sai à janela do Palácio Pontifício para entregar uma mensagem.

Porém, diferentemente de sua internação anterior, em 2021, quando ele apareceu na sacada na clínica Gemelli para entregar sua mensagem, o argentino esteve ausente nas últimas três semanas deste encontro com os fiéis, que normalmente ocorre na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.