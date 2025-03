Corte brutal de ajuda humanitária dos EUA coloca milhões de mulheres e meninas em risco

As consequências são dramáticas: fechamento de clínicas que oferecem atendimento pré e pós-natal, suspensão de programas de planejamento familiar e acesso a abortos seguros, fim da distribuição de alimentos para mulheres grávidas e lactantes e a interrupção do atendimento e do apoio psicológico a vítimas de estupro, denunciam as ONGs.

A Solidarités International receberia US$ 65 milhões (R$ 375 milhões) dos EUA em 2025, o que representaria 36% de seu orçamento, explica seu diretor-geral, Kevin Goldberg.

A organização foi forçada a interromper um programa no Afeganistão que ajudava cerca de 10.000 mulheres da região de Bamiyan (centro do país) a desenvolver atividades agrícolas para que pudessem se tornar economicamente independentes.

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) receberia US$ 377 milhões (R$ 2,1 bilhões) para fornecer "cuidado materno-infantil essencial, proteção contra a violência, tratamento para vítimas de estupro e outros cuidados vitais em mais de 25 países em crise", informou a agência da ONU no final de fevereiro.

O UNFPA é um fornecedor fundamental de medicamentos e equipamentos para a saúde sexual e reprodutiva de outras ONGs, explica Brigitte Tonon, dirigente de saúde na ONG Ação contra a Fome, expressando preocupação com a suspensão da distribuição de contraceptivos e do acesso a abortos seguros, políticas apresentadas pelo governo conservador de Donald Trump.

Em meados de fevereiro, a Guttmacher Foundation, um instituto de pesquisa americano que fornece estatísticas sobre controle de natalidade e aborto nos EUA e em todo o mundo, estimou que, devido ao congelamento da ajuda, 11,7 milhões de mulheres e meninas não terão mais acesso a contraceptivos em 2025.