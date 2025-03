Dissidente iraniana Mohammadi diz que as mulheres derrubarão o sistema islâmico do Irã

A dissidente iraniana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Narges Mohammadi disse, neste sábado (8), que as mulheres derrubarão o sistema islâmico estabelecido no Irã após a revolução de 1979.

"As mulheres se rebelaram contra a República Islâmica a tal ponto que o regime não tem mais poder para reprimi-las", disse ela em uma mensagem de vídeo em persa por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

A ativista apareceu sem o véu exigido pelas mulheres iranianas, que ela nunca usa.