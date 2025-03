Israel enviará delegação a Doha na segunda-feira para conversar sobre trégua em Gaza, anuncia gabinete de Netanyahu

Israel enviará uma delegação na segunda-feira a Doha para conversar com os mediadores internacionais sobre a continuação da trégua com o Hamas na Faixa de Gaza que entrou em vigor em 19 de janeiro, anunciou neste sábado (8) o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

"Israel aceita o convite dos mediadores apoiados pelos Estados Unidos e enviará uma delegação a Doha na segunda-feira com o objetivo de avançar nas negociações", explicou em um comunicado.

myl-cyj/vl/jvb/sag/ic