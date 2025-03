Líder supremo do Irã critica táticas de 'intimidação' de Trump: 'valentões'

Em 2018, o presidente dos EUA retirou-se unilateralmente de um acordo nuclear internacional que seu país havia assinado com o Irã três anos antes. O texto previa o levantamento de algumas sanções contra Teerã em troca do controle sobre as atividades nucleares do Irã.

França, Alemanha, Reino Unido, China e Rússia estão todos vinculados a este acordo, que agora está moribundo.

Em retaliação à retirada dos EUA, o Irã gradualmente se distanciou de seus compromissos e acelerou suas atividades nucleares.

Teerã defende o direito de usar a energia nuclear para fins civis, especialmente para energia, mas diz que não quer adquirir armas nucleares.