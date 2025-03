Mais de 30 feridos em acidente de caminhão na Austrália causado por tempestade

Mais de 30 pessoas ficaram feridas na Austrália neste sábado (8), quando uma tempestade causou uma colisão entre dois caminhões militares em uma missão de resgate.

"O último balanço de vítimas que tenho são 36", disse um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Nova Gales do Sul, no leste do país.

O acidente ocorreu perto da cidade de Lismore, atingida por enchentes.