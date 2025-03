Autoridades sírias buscam 'restabelecer ordem' em meio a relatos de assassinatos em massa de alauítas

O OSDH e outras fontes publicaram vídeos na sexta-feira mostrando dezenas de corpos vestidos como civis empilhados no pátio de uma casa, com várias mulheres chorando nas proximidades.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) fez uma apelo a um acesso "seguro" para os profissionais de saúde e de resgate no oeste da Síria.

- Tensão permanente -

Em um país formado por diversas comunidades ? sunita majoritária, curda, cristã, drusa ? os alauítas estavam fortemente representados no aparato militar e de segurança do clã Assad, que por mais de meio século, primeiro com Hafez e depois com Bashar, governou o país de forma autoritária e repressiva.

Desde que o segundo foi derrubado em 8 de dezembro, as tensões aumentaram na costa do Mediterrâneo e nas montanhas, com apoiadores do clã Assad e ex-soldados do exército sírio atacando as novas forças de segurança.

O presidente interino sírio, Ahmad al Sharaa, tem um passado jihadista e foi o líder do Hayat Tahrir al Sham, o grupo islamista que liderou a rebelião.