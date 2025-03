Inter vence Monza e mantém liderança; Milan vira sobre Lecce

Graças a esta reação no segundo tempo, os 'nerazzurri' vão terminar a 28ª, rodada na liderança, independentemente do resultado do Napoli (2º, 57 pontos), que no domingo vai enfrentar a Fiorentina.

"Na Serie A, todas as partidas são complicadas. Tivemos 30 ou 31 chutes a gol, nossa vitória foi merecida. Meus jogadores mantiveram a calma e permaneceram lúcidos", declarou à plataforma DAZN o técnico do time de Milão, Somine Inzaghi.

A Inter volta a San Siro na próxima terça-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, depois de vencer a ida por 2 a 0, na Holanda.

- Milan vira sobre Lecce -

Com o futuro do técnico Sérgio Conceição incerto, o Milan evitou a humilhação de uma quarta derrota consecutiva na Serie A e bateu o Lecce por 3 a 2 de virada.

Sem o goleiro francês Mike Maignan, suspenso, o 'rossonero' perdia por 2 a 0 no início do segundo tempo graças aos dois gols de Nikola Krstovic (7' e 59').