Mulheres entram no ringue em torneio de luta livre na África Ocidental

Com as pernas esticadas e as costas curvadas, uma lutadora nigeriana lança lentamente os braços em direção à sua adversária do Benin, tentando derrubar uma à outra no chão, em um estádio em Abuja, capital da Nigéria, onde pela primeira vez as mulheres participam de um torneio de luta livre.

"As mulheres sabem lutar. Só precisavam nos dar uma oportunidade", disse à AFP Céline Bakayoko, uma lutadora marfinense de 33 anos, no torneio anual de luta livre da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), no início desta semana.

"Para nós, a luta livre não é um esporte, é uma prática inata", acrescenta Bakayoko, lutadora profissional desde 2019.