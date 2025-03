Liverpool vence Southampton de virada; City sofre 9ª derrota no Inglês

No City Ground, em um jogo sem muitas chances de gol, a vitória do Forest veio em uma jogada individual de Callum Hudson-Odoi, que avançou pela direita, cortou para fora e bateu firme para superar o goleiro brasileiro Ederson (83').

Um chute na trave de Nico González (15') foi o jogada mais perigosa do City, que continua longe do nível que o levou a ganhar as últimas quatro edições do campeonato.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. A cada temporada a Premier League fica melhor e melhor. Temos dez finais (até o fim do campeonato)", disse o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, em entrevista à TNT Sports.

Com esta derrota, o time de Manchester fica na quarta posição com 47 pontos, e até o final desta 28ª rodada pode ser ultrapassado pelo Chelsea (5º, 46 pontos) e igualado pelo Newcastle (6º, 44 pontos).

- Liverpool vira sobre o lanterna -

Depois da vitória suada sobre Paris Saint-Germain por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions, o Liverpool voltou a ter uma atuação sem brilho no primeiro tempo contra o Southampton.