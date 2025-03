São libertados os 29 policiais e militares retidos desde quinta-feira na Colômbia

Minutos depois, eles começaram a sair do povoado por um caminho de terra, carregando sua indumentária em sacos, em fila e escoltados pelos moradores, alguns deles com os rostos cobertos. Dirigiram-se para a vila vizinha de El Plateado, onde uma comissão da Defensoria do Povo os esperava.

Os policiais e o militar haviam sido detidos por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

No caminho, o major Nilson Bedoya, o único militar do grupo, declarou com voz agitada que não conseguia parar de pensar nos seus. "Na minha família, na minha esposa, meu filho, que estão me esperando em casa", comentou.

- Confrontos e detenção -

Os agentes foram detidos na quinta-feira após um dia de confrontos entre os habitantes da área e a força pública, em meio a uma operação militar para deter a violência do narcotráfico, numa região com uma das maiores concentrações de cultivos voltados à produção de drogas da Colômbia.

Mais cedo, o ministro da Defesa, Pedro Sánchez, advertiu em entrevista à W Radio que os oficiais seriam liberados "pela sensatez" ou "pela força legítima do Estado".