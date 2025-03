Rússia reivindica avanços na região de Kursk contra o exército ucraniano

"Esperamos falar e concordar com as decisões e etapas necessárias", declarou Zelensky, afirmando que a Ucrânia "quer paz" e está "plenamente comprometida com um diálogo construtivo".

O presidente ucraniano disse acreditar que a reunião será "produtiva", mas também aproveitou o momento para condenar os bombardeios "brutais" no leste da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

Os ataques mostram que Moscou "não está pensando em como acabar com a guerra" declarou ele.

Além das dificuldades no front, a Ucrânia enfrenta críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu esta semana congelar a ajuda militar e a troca de informações e acesso a imagens de satélite.

O republicano deu um giro diplomático radical ao aproximar-se de Putin e criticar Zelensky.

Apesar disso, a Ucrânia enviará à Arábia Saudita uma equipe de altos funcionários, incluindo o chefe da Administração Presidencial, Andrii Yermak, o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sibiga, o ministro da Defesa, Rostem Umerov, e o vice-chefe de gabinete, Pavlo Palisa, disse Zelensky.