Surto de sarampo deixa 2 mortos e mais de 200 doentes nos EUA

A vacina contra o sarampo, obrigatória para crianças de 12 meses em diante, confere uma imunidade para toda a vida de 93% com uma dose, que aumenta para 97% depois da segunda.

Mas as taxas de imunização diminuíram no país, devido, sobretudo, ao aumento da desinformação sobre as vacinas desde a pandemia de covid-19.

Os CDC recomendam uma taxa de vacinação de 95% para a imunidade coletiva, mas a cobertura nacional entre as crianças de pré-escola caiu para 92,7% em 2023-2024.

O atual secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., passou décadas criticando a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), que vinculou com o autismo, uma afirmação que foi desacreditada por completo pela pesquisa científica.

Desde que o surto se expandiu, RFK Jr. suavizou sua postura, recomendando a vacinação, embora também fomente tratamentos como a vitamina A e os esteroides.

Apesar de esses tratamentos serem medicamente válidos, os especialistas advertem que a ênfase neles pode desviar a atenção da necessidade urgente de aumentar as taxas de imunização.