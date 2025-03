Sobe para 13 o número de mortos por tempestade em cidade portuária na Argentina

Na transmissão é possível observar que o interior do cômodo está repleto de manchas de barro e que ainda há água. "Está tudo arruinado", disse Seminara apontando para uma pilha de cadeiras, almofadas e livros molhados e quebrados, amontoados na calçada.

"De toda maneira não me queixo, não perdemos nenhuma vida humana, nossa família está bem", esboça com otimismo no meio da catástrofe.

- Bebês removidos de hospital -

Imagens de televisão e outras divulgadas por moradores nas redes sociais mostram enfermeiras e outros profissionais da saúde com bebês nos braços durante a evacuação do hospital José Penna. Mais tarde, foram auxiliados pelo exército.

Um trecho da rota 3, uma das principais vias que conectam Bahía Blanca ao exterior, desabou, segundo as autoridades.

Neste sábado, meios de comunicação locais relataram saques durante a noite e mostraram imagens de comércios destruídos.