Partido no poder escolhe Mark Carney como próximo primeiro-ministro do Canadá

"Não podemos permitir que Trump vença", advertiu Carney neste domingo durante seu discurso de vitória em Ottawa.

"Os americanos querem nosso país", acrescentou, e destacou que o Canadá deve "construir uma nova economia e criar novas relações comerciais", em meio às fortes tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Carney era favorito desde janeiro, quando se soube da renúncia de Trudeau, após 10 anos no poder e em pleno caos político.

O ex-diretor do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra superou seus rivais em quantidade de fundos recolhidos, e agora carrega a responsabilidade de enfrentar Trump e seus ataques.

"Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento", disse Carney em seu último comício de campanha, na sexta-feira.

Essa declaração buscava posicioná-lo como um homem experiente e acostumado a administrar crises, mensagem repetida durante a campanha e que parece ter surtido efeito em meio a uma crise histórica com seu vizinho.