Arsenal e United empatam em clássico; Chelsea entra na zona da Champions

Em um jogo complicado para os 'Blues', no qual Cole Palmer inclusive perdeu um pênalti no primeiro tempo (22'), Cucurella garantiu a vitória com um chute cruzado de fora da área.

"Você acha que isso é só PlayStation e que você pode vencer facilmente? De jeito nenhum, todo jogo é difícil, a maneira como os jogadores se comportaram hoje foi fantástica", disse após a partida o técnico do Chelsea, Enzo Maresca.

Com este resultado, o time de Stamford Bridge soma 49 pontos e supera o City (47 pontos), que no sábado foi derrotado por 1 a 0 pelo Nottingham Forest (3º com 51 pontos).

Já o Tottenham (13º), que vive uma temporada para esquecer, voltou a decepcionar os torcedores com o empate em casa com o Bournemouth (8º) em 2 a 2.

A 28ª rodada do Campeonato Inglês termina nesta segunda-feira, com o Newcastle (9º) visitando o West Ham (16º),

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: