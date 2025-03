China reforçará uso de IA para cuidar de idosos

A China anunciou, neste domingo (9), que fortalecerá o uso de inteligência artificial (IA) nas áreas de cuidados com idosos e assistência social.

"Aceleraremos o desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias e novos produtos, como big data e inteligência artificial, nas áreas de assistência social" para idosos e pessoas com deficiência, disse Lu Zhiyuan, ministro de Assuntos Sociais, em uma entrevista coletiva.

A medida visa tornar esses serviços "mais práticos, mais acessíveis e mais padronizados", disse ele, coincidindo com o início em Pequim do principal evento político anual, as "Duas Sessões", reuniões parlamentares que reúnem milhares de delegados.