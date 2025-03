Chuvas intensas causam grandes cortes de energia no leste da Austrália

Mais de 300.000 casas ficaram sem eletricidade devido ao mau tempo na costa leste da Austrália, onde uma pessoa morreu e dezenas de soldados ficaram feridos, disseram as autoridades neste domingo (9).

As fortes chuvas foram provocadas pelo ciclone tropical Alfred, que passou dois dias perto da costa australiana antes de ser rebaixado para uma depressão tropical e atingir a costa na noite de sábado.

Ventos fortes e chuvas intensas derrubaram linhas de energia e geraram alertas de inundação em rios cheios ao longo de 400 km de litoral no sudeste do estado de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul.