Chuvas provocam inundações e cortes de energia na Austrália

Chuvas torrenciais provocaram inundações na costa leste da Austrália, onde equipes de emergência tentavam restabelecer o serviço de energia elétrica para mais de 190.000 imóveis residenciais e empresariais nesta segunda-feira.

O ciclone Alfredo, que tocou o solo no sábado, provocou tempestades ao longo de 400 km do litoral australiano, onde provocou a morte de um homem que teve o veículo arrastado de uma ponte na sexta-feira.

Apesar da diminuição da intensidade do vento e da chuva, as autoridades emitiram alerta de inundações para a região afetada, entre os estados de Queensland e Nova Gales do Sul.