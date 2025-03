Diante de milhares de mexicanos, Sheinbaum diz que diálogo derrubará tarifas de Trump

Rodeada por centenas de milhares de simpatizantes, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse neste domingo (9) confiar que o diálogo com Donald Trump sepultará a ameaça do presidente americano de impor tarifas às importações provenientes do território mexicano.

Durante um evento convocado para celebrar um acordo com o republicano para adiar a entrada em vigor da taxação até 2 de abril, Sheinbaum declarou-se otimista sobre um arranjo que proteja definitivamente o tratado de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. O T-MEC receberia um golpe devastador se Washington acabar taxando em 25% seus dois parceiros comerciais.

"Somos otimistas porque nesse dia (...) o governo dos Estados Unidos anunciou que colocará tarifas recíprocas a todos os países do mundo" e, no caso do México, "não teriam que ser aplicadas" porque não existem em virtude do T-MEC, afirmou a presidente de esquerda no Zócalo da capital, principal praça pública do país, onde se reuniram cerca de 350 mil pessoas, segundo números do governo local.