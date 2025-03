Enchentes na Argentina deixam 16 mortos e US$ 400 milhões em danos

Também indicaram que aproximadamente 1.450 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

Até o momento foi confirmado o desaparecimento de duas meninas, que foram levadas por uma corrente de água em questão de segundos, um caso que comove a sociedade argentina.

A mãe tentava transferir as meninas de 1 e 5 anos de seu carro para uma caminhonete que as ajudava, quando a enchente as arrastou por cerca de 350 metros.

Com a parada do veículo, subiram no telhado para se proteger, mas outra onda as levou em segundos, relatou o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, à emissora local Radio Mitre.

A mãe "conseguiu sair a mais ou menos 1.200 metros" de distância dali, disse Alonso. Nessa área, está sendo realizada a busca pelas crianças com mergulhadores e equipamentos aquáticos porque ainda há mais de um metro de água.

No fim da tarde, Alonso confirmou que encontraram o corpo sem vida do homem que havia tentado ajudar a mãe e suas filhas de sua caminhonete.