As forças navais de Irã, Rússia e China realizarão exercícios militares conjuntos nos próximos dias na costa iraniana para "fortalecer a segurança regional", informou a mídia estatal neste domingo (9).

Os três países, que compartilham o desejo de combater o que consideram ser a hegemonia dos Estados Unidos, já organizaram exercícios semelhantes na região nos últimos anos.

A "cerimônia de abertura" dos exercícios, chamados "Cordão de segurança marítima 2025", ocorreu no porto de Chabahar, no sudeste do Irã, às margens do mar de Omã, indicou o Ministério da Defesa russo.